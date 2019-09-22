В Харькове на частном предприятии произошло ЧП, погиб рабочий

На одном из частных предприятий в Новобаварском районе Харькова произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об инциденте поступила в полицию 21 сентября около 11:00.

Полицейские установили, что в производственном цехе, в котором изготавливают компоненты для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудование перерабатывающего станка. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте.

Тело погибшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ЧП выясняются.