 

В Харькове на частном предприятии произошло ЧП, погиб рабочий

22 сентября 2019 г. 15:25
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На одном из частных предприятий в Новобаварском районе Харькова произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация  об инциденте поступила в полицию 21 сентября около 11:00.

Полицейские установили, что в производственном цехе, в котором изготавливают компоненты для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудование перерабатывающего станка. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте.

Тело погибшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства ЧП выясняются.

 

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