В Харькове произошла жуткая авария. Погибли две женщины

Поврежденная машина, вещи и обломки на земле, и люди которые собрались вокруг - это последствия аварии, которая произошла на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Киргизкой. Люди, которые стали очевидцами, рассказывают: услышали свист тормозов и сильный удар, а подойдя ближе, - машину на обочине и обездвиженые тела рядом с ней.

Наталия, очевидец

Бух! Такой сильный и все, больше ничего не слыхала. Когда я уже подошла, смотрю - они уже лежали, а машина была развернута. И всё... Это в три, начало четвертого, примерно, было. Больше я не видала.

Предварительно известно, что водитель Мицубиси двигался по проспекту Льва Ландау, в сторону перекрестка с Киргизкой. Возле одной из автобусных остановок он не учел дорожную обстановку и, буквально, протаранил двух женщин. От полученых травм, они погибли на месте. Свидетели уверяют: погибшие переходили дорогу по пешеходному переходу.

Наталия, очевидец

Я иду и стоял мужчина какой-то, и говорит: "Я стоял, а они переходили, а он мчался", - говорит: "И они как полетели".

Был ли водитель в нетрезвом состоянии, и привышал ли он скорость - пока неизвестно. Сейчас причины и обстоятельства проишествия устанавливают следователи.