В Харькове спасли мужчину, который пытался покончить с собой (видео)

Харьковские патрульные на минувших выходных спасли мужчину, который пытался прыгнуть с 23 этажа многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, информация о том, что харьковчанин намеревается свести счеты с жизнью, поступила правоохранителям от его жены.

"Мой муж находится на 23 этаже и хочет прыгнуть", - вызов такого содержания получили патрульные.

За считанные минуты патрульные уже были на месте. На 23 этаже нежилого здания инспекторы обнаружили 27-летнего гражданина, который угрожал прыгнуть. Патрульные начали переговоры с отчаянным и вызвали скорую помощь.

Оному из патрульных удалось подобрать нужные слова и найти общий язык с человеком. В это время другие полицейские воспользовались случаем и затянули мужчину в безопасное место.

В дальнейшем спасенного мужчину пeрeдали сотрудникам скорой мeдицинской помощи.