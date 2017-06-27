В Харькове задержали 19-летнего студента-наркоторговца

19-летний парень из г. Мерефа был задержан в г. Харьков сотрудниками полиции во время продажи наркотического вещества 32-летнему мужчине. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Полимерный пакет с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии, зеленого цвета, весом около 2 граммов и деньги в сумме 300 гривен изъяты. Согласно заключению экспертов, данное вещество является наркотическим средством - каннабисом.

По их сведениям, студент решил зарабатывать на жизнь торговлей наркотиков.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Парню уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.