В харьковском детсаду трое детей отравились белизной

13 августа 2018 г. 15:54
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В харьковском детсаду №117 произошло ЧП.

Три воспитанницы, две из которых 2012 года рождения и одна 2014-го, - отравились химическим веществом  – белизной.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 10 августа поступило сообщение об отравлении в детском саду №117 г.Харькова.

В результате происшествия три девочки были доставлены в больницу.

В медучреждении пострадавших осмотрели врачи и в тот же день их забрали родители домой.

Сообщается, что заявлений в полицию родители пострадавших девочек не подавали и претензий ни к кому не имеют.

 

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