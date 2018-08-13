В харьковском детсаду трое детей отравились белизной

В харьковском детсаду №117 произошло ЧП.

Три воспитанницы, две из которых 2012 года рождения и одна 2014-го, - отравились химическим веществом – белизной.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 10 августа поступило сообщение об отравлении в детском саду №117 г.Харькова.

В результате происшествия три девочки были доставлены в больницу.

В медучреждении пострадавших осмотрели врачи и в тот же день их забрали родители домой.

Сообщается, что заявлений в полицию родители пострадавших девочек не подавали и претензий ни к кому не имеют.