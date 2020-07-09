В Харьковской области из-за пассажиров без маски задержался пригородный поезд

В Харьковской области из-за пассажиров без маски почти на час задержался пригородный поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Вчера, 8 июля, пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок», - говорится в сообщении.

Пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований.

Как отметили в пресс-службе железной дороги, на замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители провели разъяснительную работу с нарушителями масочного режима.

Как отмечается, из-за этого потерпели неудобства другие пассажиры - поезд был задержан по станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию ​​Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в ​​49 минут.

Напомним, что сейчас Харьковщина входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусом.