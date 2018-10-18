В Харьковской области продолжает гореть сухостой

18 октября 2018 г. 10:22
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Общая площадь лесных пожаров составила около 9 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

По информации спасателей, за прошедшие сутки бойцы ГСЧС 18 раз участвовали в ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора. По четыре подобных пожара произошло на территории Чугуевского района и в Харькове. Также возгорания возникали в ряде других районов области. 

Главные  причины пожаров в экосистемах это преднамеренное выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе ГСЧС в очередной раз предупредили харьковчан о соблюдении правил пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

 
 

 

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