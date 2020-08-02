В Харьковской области в пруду утонул мужчина

Из пруда возле села Дорофеевка в Валковском районе Харьковской области 1 августа около 12:35 спасатели вытащили тело утонувшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, погибший – мужчина 1987 года рождения.

Над обстоятельствами данного происшествия работают правоохранительные органы.

Как отметили в ГСЧС, как правило, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами, в том числе купания в не отведенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения.