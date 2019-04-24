В ХНУРЭ искали взрывчатку

24 апреля 2019 г. 20:30
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Сегодня, 24 апреля в 16:15 в полицию поступила информация о том, что в университете на проспекте Науки, 14 заложена взрывчатка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как известно, по данному адресу располагается Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологического и взрывотехнического центров и эксперты-криминалисты.

В ходе проверки специалисты осмотрели 17 тыс. кв. метров помещений и 10 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 5 тысяч человек.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 

 

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