В ХНУРЭ искали взрывчатку

Сегодня, 24 апреля в 16:15 в полицию поступила информация о том, что в университете на проспекте Науки, 14 заложена взрывчатка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как известно, по данному адресу располагается Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологического и взрывотехнического центров и эксперты-криминалисты.

В ходе проверки специалисты осмотрели 17 тыс. кв. метров помещений и 10 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 5 тысяч человек.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.