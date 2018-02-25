В Индустриальном районе в результате аварии на тепломагистрали жителям района отключили отопление и горячую воду

В результате аварии на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались также жители Индустриального района Харькова.

Авария на тепломагистрали произошла в районе завода ХАРП.

Об этом сообщил заместитель по вопросам ЖКХ главы администрации Индустриального района Дмитрий Жуков на своей странице в Фейсбук.

«Аварию на основной магистрали устранили! Сейчас запускаемся по основной схеме! Это даст возможность включить микрорайоны Горизонт и Роганский жилой массив, ту часть, которая запитана от ХТС!» - написал Дмитрий Жуков.

Также в комментариях Дмитрий Жуков сообщил жителям района, что ремонт основной трубы закончен и скоро начнется подача отопления по основной схеме.