В Изюме фура насмерть сбила велосипедиста

Накануне около 22-00 в городе Изюм на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль MAN сбил велосипедиста.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 56-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

По данным Нацполиции, за двое суток в Харькове и области зарегистрировано 103 ДТП, в которых один человек погиб и 8 пострадали. За вождение в нетрезвом состоянии составлены 20 админпротоколов по ст.130 КУоАП Украины.