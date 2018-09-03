В Изюме фура насмерть сбила велосипедиста

03 сентября 2018 г. 15:02
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Накануне около 22-00 в городе Изюм на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль MAN сбил велосипедиста. 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 56-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте. 

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

По данным Нацполиции, за двое суток в Харькове и области зарегистрировано 103 ДТП, в которых один человек погиб и 8 пострадали. За вождение в нетрезвом состоянии составлены 20 админпротоколов по ст.130 КУоАП Украины. 

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