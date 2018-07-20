В Киевском районе сожгли автомобиль

20 июля 2018 г. 10:17
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20 июля в 3:33 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Дача 55.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из сообщения спасателям стало известно, что горит автомобиль «Audi A1» у дома №9.

На момент прибытия спасателей горел салон и багажный отсек легковушки «Audi» 2017 г.в.

Площадь пожара составила около 2 кв.м.

Пожарные потушили пожар пеной, не дав пламени распространиться на другие авто, которые были припаркованы рядом.

Окончательно ликвидировали пожар в 4:09.

Причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

 

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