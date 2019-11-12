В Купянске ограбили оружейный магазин

12 ноября 2019 г. 16:35
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, из торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлических ножа, 4 бинокля и 1 монокуляр.

11 ноября в 10:35 в районную полицию обратилась жительница города Купянск.

Она сообщила, что в ночное время суток неизвестный путем отжима металлопластиковых входных дверей проник в магазин.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.

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