В Купянском районе свел счеты с жизнью 41-летний мужчина

11 января 2019 г. 10:27
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10 января в 16:16 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Ковшаровка 41-летний мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажного дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно установлено, что мужчина болел туберкулезом.

По словам жены погибшего, он состоял на учете у врача-психиатра и ранее высказывал мысли о самоубийстве.

Информация внесена в журнал единого учета Купянского отдела полиции.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

 

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