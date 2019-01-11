В Купянском районе свел счеты с жизнью 41-летний мужчина

10 января в 16:16 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Ковшаровка 41-летний мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажного дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно установлено, что мужчина болел туберкулезом.

По словам жены погибшего, он состоял на учете у врача-психиатра и ранее высказывал мысли о самоубийстве.

Информация внесена в журнал единого учета Купянского отдела полиции.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.