В Купянском районе свел счеты с жизнью 41-летний мужчина

10 января в 16:16 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Ковшаровка 41-летний мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажного дома.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Предварительно установлено, что мужчина болел туберкулезом.
По словам жены погибшего, он состоял на учете у врача-психиатра и ранее высказывал мысли о самоубийстве.
Информация внесена в журнал единого учета Купянского отдела полиции.
Все обстоятельства сейчас устанавливаются.