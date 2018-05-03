В Купянском районе возле железной дороги подростка ударило током

В полицию 2 мая в 19.25 поступило сообщение о том, что в Купянском районе несовершеннолетний парень получил поражение током.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что вечером 16-летний парень находился у пикета № 1,818 км перегона «Заосколье-Молчаново» Южной железной дороги.

При попытке открыть трансформатор парня ударило током.

С железнодорожных путей пострадавшего в тяжелом состоянии медики госпитализировали в реанимационное отделение Купянской больницы с первичным диагнозом - электротравма, ожог I-II степеней, поражение около 15-18% тела.

Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства устанавливаются.