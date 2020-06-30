В Лозовском районе нетрезвый водитель не справился с управлением: пассажир погиб

В воскресенье, 28 июня, в 13:14 в поселке Садовое Лозовского района вылетел с трассы и перевернулся автомобиль Lifan: пассажир погиб, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобилем управлял 49-летний житель Лозовой. Во время движения мужчина не справился с управлением: машину выбросило на обочину, где она перевернулась.

45-летний пассажир авто скончался на месте, водителя госпитализировали. Как сообщили в полиции, по предварительной информации, на момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: мужчина задержан, решается вопрос об оглашении подозрения и избрании меры пресечения.

Уголовное производство отрыто по ч.2 ст.286 УК Украины.