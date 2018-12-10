В Московском районе мужчина ограбил лотерею, ранив охранника ножом

8 декабря в 00.49 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении лотереи на улице Гвардейцев Широнинцев в Московском районе неизвестный совершил разбойное нападение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За совершение разбойного нападения правоохранители задержали безработного 31-летнего харьковчанина.

Правоохранители установили, что с 23.00 вечера 7 декабря злоумышленник находился в помещении лотереи как посетитель.

После полуночи он напал на 23-летнего охранника лотереи и порезал ему руку.

Затем, угрожая ножом 25-летнему администратору, преступник завладел деньгами из кассы в сумме 17 383 гривен и скрылся.

С резаной раной руки пострадавшего медики доставили в Харьковскую клиническую больницу № 17.

По факту разбойного нападения следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.