В Николаевской области вторые сутки тушат масштабный пожар на свалке

В Николаевской области спасатели вторые сутки тушат пожар на мусорной свалке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" на ул Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово Витовского района поступило спасателям 1 июля в 16:59. На место были направлены пожарные двух государственных пожарно-спасательных частей, привлечены водовозки от 5 ГПРЧ и аварийно-спасательного отряда специального назначения, автомобиль газодымозащитной службы, два МАЗа (водовозки) и трактор с отвалом ДТ-75.

В 19:00 пожар был локализован на площади 1000 кв.

В ГСЧС отмечают, что пожары на данном объекте имеют систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте, а с наступлением засушливой погоды (в дополнение к неосторожному обращению с огнем и способности свалок к самовозгоранию из-за накопления биогазов) являются более вероятными.

Также в ГСЧС заявили о ряде имеющихся нарушений, среди которых: нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов, отсутствие водоисточников, пересыпки слоев мусора землей, недостаточное количество спецтехники и не перекрытый доступ посторонних лиц на территорию объекта.

Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать из-за удушливого едкого дыма.

Ликвидация пожара пока продолжается, ведь почти по всему периметру есть ячейки, которые тлеют, иногда с наличием отдельных очагов открытого горения.