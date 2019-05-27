В парке Горького подросток избил харьковчанина

26 мая около 15:00 в полицию поступила информация о конфликте граждан в Центральном парке имени Горького.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 36-летний харьковчанин, который сообщил, что у него возник конфликт с несовершеннолетним парнем, в результате которого он получил телесные повреждения.

Прибывший по адресу экипаж патрульной полиции собрал необходимый материал по делу, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.