В Первомайском районе женщина пыталась убить бывшего мужа

08 августа 2018 г. 11:00
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5 августа около 05-40 в полицию поступило сообщение о том, что из  Первомайского района в больницу доставили 43-летнего мужчину с колото-резаными ранами грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавший мужчина находится в реанимационном отделении, состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Полицейские установили, что в тот день мужчина вместе с бывшей женой находился в гостях у своего брата. Компания отдыхала и употребляла алкоголь.

Там бывшие супруги поссорились. В результате конфликта женщина схватила нож и нанесла бывшему мужу удары в область груди.

44-летнюю женщину правоохранители задержали и изъяли вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Идет следствие.

 

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