В полицию поступают сообщения о массовом минировании объектов в Харькове

21 апреля в 16:35 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в кинотеатре, расположенном в торговом центре на улице Героев Труда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Сейчас проводятся эвакуация граждан и осмотр помещения и прилегающей территории.

Также полиция проверяет сообщение о минировании гостиницы на проспекте Науки.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о заминировании поступила на электронный адрес отеля сегодня в 15:41.

На место происшествия сейчас работают правоохранители, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Они проводят осмотр помещения и прилегающей территории.

Напомним, сегодня в харьковскую полицию поступил ряд сообщений о заминировании зданий двух торговых центров, четырех отелей и аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе полиции, правоохранители тщательно осмотрели отели на проспекте Гагарина, Тринклера и Харьковских дивизий и их территорию.

Никаких взрывчатых веществ в ходе проверки специалисты не обнаружили.