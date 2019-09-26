 

В России из-за ЧП с самолетом произошла паника среди пассажиров: десятки пострадавших (видео)

26 сентября 2019 г. 14:06
Источник: УНИАН
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В российском Барнауле расследуют обстоятельства жесткой посадки Boeing 767, который прилетел из Вьетнама. 

По предварительной информации, сразу после того, как самолет коснулся полосы, в салон пошел дым от шасси.

Пилоты сообщили о возможном возгорании, была объявлена тревога, и людям пришлось покинуть самолет.

"Задымление было от шасси, мы так поняли. Запах был просто резины, и ну и все в панике просто бежали в поле. Приземление было не жестким, но, когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга, ну, сами понимаете. Сотрясение, переломы, что-то такое было", - рассказала пассажир лайнера Евгения Антипова.

Всего на борту лайнера авиакомпании Azur Air находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа.

После приземления за медицинской помощью обратились 56 человек, передает НТВ.

По последним данным, госпитализация понадобилась лишь одной женщине-пассажиру — ее с сильными ушибами внутренних органов отправили в краевую клиническую больницу. У двух — перелом лодыжек. У третьего пациента уточняется диагноз — подозревают «компрессионный перелом позвоночника».

Сейчас аэропорт работает без задержек. Расследование инцидента ведут СУ СК на транспорте, прокуратура и минтранс Алтайского края.

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