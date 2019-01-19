В Шевченковском районе мужчина сильно избил сожительницу

19 января 2019 г. 10:04
1 просмотр
16 января в полицию поступило сообщение от медиков, что в больницу доставили 56-летнюю женщину с многочисленными ушибами и закрытой травмой живота.
 
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.
 
Как сообщили в полиции, в тот день между пострадавшей женщиной и ее сожителем возникла ссора, в результате он избил женщину.
 
Возбуждено уголовное дело по факту тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
38-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.