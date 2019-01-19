В Шевченковском районе мужчина сильно избил сожительницу

16 января в полицию поступило сообщение от медиков, что в больницу доставили 56-летнюю женщину с многочисленными ушибами и закрытой травмой живота.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.

Как сообщили в полиции, в тот день между пострадавшей женщиной и ее сожителем возникла ссора, в результате он избил женщину.

Возбуждено уголовное дело по факту тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.