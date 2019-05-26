Во время грозы под Харьковом молния убила рыбака

25 мая под Харьковом во время грозы молния убила 29-летнего мужчину, который рыбачил на берегу реки Уды.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По данным медиков, 25 мая в 13:10 в службу «103» поступил уличный вызов по поводу мужчины, обнаруженного без сознания на берегу реки.
Бригада медиков экстренной медицинской помощи прибыла на место происшествия через 3 минуты.
На месте медики обнаружили мужчину с признаками биологической смерти.
При выяснении обстоятельств было установлено, что молния попала в его спиннинг.
«Будьте внимательны и при каких обстоятельствах не прячьтесь во время грозы под деревьями!», - предупреждают медики.