Во время грозы под Харьковом молния убила рыбака

26 мая 2019 г. 14:16
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25 мая под Харьковом во время грозы молния убила 29-летнего мужчину, который рыбачил на берегу реки Уды.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, 25 мая в 13:10 в службу «103» поступил уличный вызов по поводу мужчины, обнаруженного без сознания на берегу реки.

Бригада медиков экстренной медицинской помощи прибыла на место происшествия через 3 минуты.

На месте медики обнаружили мужчину с признаками биологической смерти.

При выяснении обстоятельств было установлено, что молния попала в его спиннинг.

«Будьте внимательны и при каких обстоятельствах не прячьтесь во время грозы под деревьями!», - предупреждают медики.

 

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