Выпил, закурил и угорел. Во время пожара на улице Молочной погиб мужчина

Едкий запах гари жители девятиэтажки по улице Молочной почувствовали накануне вечером, около 11 часов. Задымило квартиры на третьем и четвертом этажах, кроме того, дым распространился по лестничной клетке подъезда. Люди сразу вызвали чрезвычайников.

Оксана:

Третий этаж горел. И перебросился на четвертый, с той стороны. Пламя пошло на четвертый этаж. В связи с этим было затруднение в тушении пожара. Приезжали сотрудники милиции, скорая помощь, и выясняли, почему произошел пожар. Четвертый этаж, уже когда начал огонь у них, идти дым, огонь, и четвертый этаж вызвал скорую помощь, пожарников, милицию.



Пожар начался в квартире на третьем этаже. На его ликвидацию спасатели потратили около получаса. Огонь забрал жизнь владельца дома. Отравление угарным газом для него стало смертельным, подчеркивают чрезвычайники.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

В 23:32 пожежа була локалізована. В 23:58 - ліквідована. Було знайдено тіло чоловіка. Площа пожежі склала біля одного квадратного метра. Горів матрац на ліжку. Попередня причина - це необережне поводження при палінні. Також є попередьно, що чоловік знаходився у нетверезому стані.

По словам помощника начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, с начала года в регионе во вреям пожаров погибло уже 96 человек. Среди них - двое детей. Чаще всего причиной трагедий становится неосторожное обращение с огнем, в том числе - курение в помещении.