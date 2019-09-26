 

Выпил, закурил и угорел. Во время пожара на улице Молочной погиб мужчина

26 сентября 2019 г. 18:15
Автор: Лариса Говина
24 просмотра

Едкий запах гари жители девятиэтажки по улице Молочной почувствовали накануне вечером, около 11 часов. Задымило квартиры на третьем и четвертом этажах, кроме того, дым распространился по лестничной клетке подъезда. Люди сразу вызвали чрезвычайников.

Оксана:

Третий этаж горел. И перебросился на четвертый, с той стороны. Пламя пошло на четвертый этаж. В связи с этим было затруднение в тушении пожара. Приезжали сотрудники милиции, скорая помощь, и выясняли, почему произошел пожар. Четвертый этаж, уже когда начал огонь у них, идти дым, огонь, и четвертый этаж вызвал скорую помощь, пожарников, милицию.
 

Пожар начался в квартире на третьем этаже. На его ликвидацию спасатели потратили около получаса. Огонь забрал жизнь владельца дома. Отравление угарным газом для него стало смертельным, подчеркивают чрезвычайники.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

В 23:32  пожежа була локалізована. В 23:58 - ліквідована. Було знайдено тіло чоловіка. Площа пожежі склала біля одного квадратного метра. Горів матрац на ліжку. Попередня причина - це необережне поводження при палінні. Також є попередьно, що чоловік знаходився у нетверезому стані.

По словам помощника начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, с начала года в регионе во вреям пожаров погибло уже 96 человек. Среди них - двое детей. Чаще всего причиной трагедий становится неосторожное обращение с огнем, в том числе - курение в помещении.

Видео: 

Во время пожара на улице Молочной погиб мужчина - 26.09.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.