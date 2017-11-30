За ряд краж кабелей связи задержаны двое подозреваемых. Один из них несовершеннолетний.

В течении апреля и октября этого года в полицию поступали заявления от жителей Шевченковского района и одного из местных предприятий о том, что неизвестные срезают провода. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина, который, как выяснили следователи в ходе досудебного расследования, трижды привлекал к совершению преступлений еще и несовершеннолетнего - своего 15-летнего знакомого.Своими действиями злоумышленники причиняли неудобства жителям домов и наносили материальный ущерб предприятию. По фактам этих событий следователями было открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины - это кража. А из-за привлечения подростка открыто еще одно производство по ч.1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины - это вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Сейчас злоумышленникам было сообщено о подозрении, говорит Сергей Линник, начальник следственного отдела Шевченковского ОП.

Сергей Линник, нач. следственного отдела Шевченківського ОП.

Відносно мешканця Харкова 85 року народження судом був обраний запобіжний захід в вигляді тримання під вартою, неповнолітньому, з урахуванням всіх обставин, був обраний домашній арешт

Сейчас прокурором местной прокуратуры уже утвержден обвинительный акт, говорят правоохранители. И добавляют, что дальше дело будет рассмотрено по существу в Дзержинском районном суде города Харькова, где злоумышленникам будет вынесен приговор.

