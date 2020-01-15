За убийство и ряд нападений рецидивист сядет в тюрьму на 9 лет

15 января 2020 г. 13:30
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Приговором Московского районного суда города Харькова 37-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против жизни, здоровья и общественного порядка, признан виновным в убийстве, причинении телесных повреждений и сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, обвиняемый в течение нескольких лет осуществлял свою преступную деятельность на территории Московского района Харькова по мотивам неуважения к другим людям, пренебрегая их жизнью и здоровьем, совершил серию преступлений, направленных на причинение телесных повреждений различной степени тяжести и убийство.

Так, в октябре 2017 мужчина, находясь в помещении одного из кафе, нанес множественные телесные повреждения девушке.
 
Кроме того, летом 2018 харьковчанин, нарушая общественный порядок, не реагируя на замечания и законное требование прекратить нарушать общественный порядок полицейских, совершил активное физическое сопротивление и нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа при исполнении служебных полномочий.
 
Злоумышленник, продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2019 ночью, во время ссоры с малознакомым гражданином на почве чрезмерного употребления спиртных напитков, ударом клинком ножа в грудную клетку убил его. После совершенного покинул место совершения уголовного преступления.
 
В судебном заседании обвиняемый признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений. 

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