Забрал из сейфа золотые украшения и деньги. На Холодной горе ограбили ломбард

01 июля 2020 г. 19:12
Автор: Кристина Асыка
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Сообщение о краже в ломбарде на Холодной горе поступило в полицию около четырех часов утра. Неизвестный повредил замок и проник в помещение, где уже разбил витрину, после чего похитил из сейфа золотые украшения и деньги. Сумму ущерба сейчас устанавливают правоохранители.

Днем ​​ломбард в переулке Расторгуевский - закрыт. На дверях объявление для клиентов - по техническим причинам отделение не работает

Это заведение здесь открылось около года назад, говорит продавец Юлия. Она ​​работает по соседству с ломбардом. Сегодня утром, когда шла на работу видела, как правоохранители изучали записи камер видеонаблюдения.

Юлия, продавец

Я видела утром полицию, это было 10 часов утра. Здесь ходили охранник и полиция. Ну я спросила - что-то случилось? Они - да, случилось. И пошли. Там у них витрина под стеклом. Может, разбили, я так понимаю. Минут 10 охрана же все равно едет 

Это место, рассказывают люди, привлекает к себе внимание воров постоянно. Недавно неизвестные украли деньги из аптеки, хотя она также была под сигнализацией. Поэтому, полагают, что работают здесь не аматоры.

Иван, местный житель

Вот эту аптеку снесли с сейфом, магазин открылся - на второй день снесли, а теперь вот это. Я думаю, что это одна “шайка-лейка” Один инженером работает, другой рабочим, третий “отбирателем” 

Между тем ведомости о краже из ломбарда внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 - кража. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Видео: 

Забрал из сейфа золотые украшения и деньги. На Холодной горе ограбили ломбард - 01.07.2020

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