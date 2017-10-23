Полоснули ножом по горлу: ведущую "Эха Москвы" пытались зарезать на рабочем месте

23 октября 2017 г. 14:15
Источник: УНИАН
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В российской столице совершено нападение на ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, ее ударили ножом в горло.

Об этом сообщает сайт радиостанции.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована», - говорится в сообщении.

Как сообщает Meduza со ссылкой на телеграм-канал «Мэш», связанный с «Лайфом», сообщает, что нападавших было двое. Они пришли на проходную в здании на Новом Арбате, где арендует помещения «Эхо Москвы», и брызнули из баллончика газом в лицо охраннику. После этого они поднялись на лифте на этаж, где расположена радиостанция, и напали на ведущую.

 

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