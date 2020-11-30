Жуткая авария на Московском проспекте: Audi влетела в островок безопасности, есть погибшие

Да, вот эти два установили, а потом вот там.

Островки безопасности на Московском проспекте дорожники установили где-то месяц назад. К тому времени говорят местные - на этой зебре погиб не один человек. Очередная смертельная авария произошла в ночь на субботу. По данным полицейских 22-летняя водительница «Audi» не удержала руль и влетела в островок безопасности. От сильного удара автомобиль превратился в груду металла, фары улетели на полсотни метров и все кто был в салоне - пострадали.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Харьк. обл.

Внаслідок ДТП пасажирка 25-ти років, яка знаходилась на передньому сидінні іномарки від отриманих травм - загинула на місці. Ще одна пасажирка, 23-річна курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ, яка знаходилася на задньому сидінні та водій автомобіля з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до лікарні.

Еще одна авария с пострадавшими на Московском проспекте произошла в тот же день вечером. Дорогу не поделили «Део» и «Шкода» - в больницу медики забрали обоих водителей. Избежать пострадавших чудом удалось в ДТП на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской. Там по словам патрульной Ангелины Дисской - водитель квадроцикла не предоставил преимущества в движении автомобилю «ДАФ», который ехал по главной дороге.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл.

Під час оформлення автопригоди правоохоронці виявили у водія квадроциклу ознаки алкогольного сп'яніння. Водій від проходження огляду відмовився у присутності свідків. Тому на водія патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 та ст. 130.

Всего за выходные патрульные полицейские отработали более тысячи вызовов на спецлнию 102, рассказывает старшая лейтенантка.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл.

Виїхали на 46 дорожньо-транспортних пригод, з яких 2 автопригоди з травмованими. Також за вихідні патрульні 28 водіїв, що керували транспортним засобами з ознаками алкогольного сп'яніння та винесли 786 за порушення правил дорожнього руху.

Все материалы составленные патрульными в дальнейшем будут рассматриваться в суде.