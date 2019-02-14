Жуткая авария вблизи поселка Рогань. За полчаса сегодня утром перевернулись сразу четыре автомобиля, и погибла женщина

Первым на скользком участке не справился с управлением водитель микроавтобуса Volkswagen, затем с трассы в кювет вылетел красный Сиат, за рулем которого была девушка. Ее отец приехал на место ДТП. Говорит, дочь за рулем более 10-ти лет, водит всегда очень осторожно и пользуется ремнем безопасности, который, собственно, и спас. Причиной ДТП, по мнению Александра, стала скользкая дорога

Александр Храмцов, отец водителя Sеat:

На остановке люди стояли собой рисковали, останавливали машины, чтобы больше никто не влетел. После приезжает дорожная машина и посыпает с этой стороны асфальт, который абсолютно сухой на тот момент был. Потом они развернулись и посыпали там и теперь они не при делах, а водителям сказали, что еще и штраф выпишут о том, что не надо было на лед

Когда первые две машины еще лежали в кювете, их увидела пассажир одной из машин, ехавших мимо. Попросила остановить и побежала через дорогу, чтобы оказать помощь.

За словами свідків, загибла їхала попуткою на роботу. Вона побачила на узбіччі дві перевернуті автівки та попросила водія зупинитися. За роковим збігом обставин, коли вона поспішала на допомогу потерпілим, водій синього КІА не впорався зкеруванням та збив її. Від отриманих травм жінка загинула на місці

55-ти летняя погибшая работала продавщицей в одном из супермаркетов Харькова, об этом рассказал ее зять, который приехал на место происшествия. Женщина каждое утро ездила из Чугуева автобусом, впрочем, транспорт уже два дня как перестал ходить, поэтому она и уехала попуткой. Еще одним участником стал ВАЗ 2114, который перевернулся на том же повороте, что и красный Sеat, однако вылетел в другую сторону.

Алексей Маник, нач. отдела СУ ГУНП в Харьковской области:

У водителя автомобиля Фольксваген ушибы грудной клетки и головы переломов нет. У водителя автомобиля Sеat также ушибы, переломов нет. У водителя автомобиля ВАЗ 2114 телесных повреждений, слава Богу, нет. У водителя и пассажира автомобиля КИА также ушибы сейчас находится в 4-й неотложной больнице города Харькова

Водитель Фольксваген, который перевернулся первым, говорит, за рулем более 30-ти лет, а в серьезное ДТП попал впервые. Мужчина тоже убежден, причиной всему стала именно скользкая дорога

Вячеслав Василюк, водитель Фольксвагена:

На льду сплошном меня заносит и выбрасывает на межтрассовую полосу. Честно говоря, надеялся, что выровнял машину, но она фактически была непослушная и не смог, как бы удержать. Лед сплошной, дело в том, что 8.30 дорога не посыпана, это тяжелый участок опасный, я думаю. Я думаю, что в такое время дорога должна была быть посыпана

Узнать о состоянии этого участка дороги и почему он не был посыпан сегодня, не удалось. В полиции, в свою очередь, сообщили, что всего в ДТП, кроме погибшей, пострадали еще пятеро человек в возрасте от тридцати до пятидесяти лет. Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Правоохранители обещают наказать дорожников и уже открыли уголовное производство, за ненадлежащее содержание дороги им грозит до пяти лет тюрьмы.