Боксер выбил соперника с ринга

Соперники устроили бескомпромиссную "рубку".

В австралийском Брисбене сотоялся 10-раундовый поединок двух боксеров-ветеранов из Австралии - 44-летнего Энтони Мандина и 43-летнего Джона Уэйна Парра.

За 45 секунд до конца 4-го раунда Парр выбил Мандина за пределы ринга (ниже на видео этот момент на 2:35). Впрочем, Мандин успел вернуться до счета "десять" и сумел продолжить бой.

Обоюдоострый поединок в итоге продлился все 10 отведенных регламентом раундв, по итогам которых два боковых судьи начситали победу Парру по очкам:96-93, 95-93, один увидел победителем Мандина - 95-93. Таким образом, Парр победил раздельным решением судей.