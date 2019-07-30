 

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

30 июля 2019 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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В Доминиканской Республике состоялся вечер бокса, один из боев которого заслуживает особого внимания

Местный боксер суперлегкого веса Уильям Эркансьон дрался против никарагуанца Джованни Гутьерреса.

На последних секундах 3-го раунда боксеры в обоюдной рубке одновременно отправили друг друга в нокдаун.

Прозвучал гонг об окончании раунда. Оба боксера в свои углы. Оба были изрядно потрясены. Но, как оказалсь, Эркансьон так и не сумел восстановиться и в следующем раунде он был жесточайшим образом нокаутирован. Доминиканец находился без сознания три минуты.

Ниже весь этот вечер бокса. Просмотр рекомендуется с 3:01:50, когда случился обоюдный нокдаун и затем - глубочайший нокаут.

 

Видео: 

ALBERTO "LA AVISPA" PUELLO VS JONATHAN "MARAVILLA" ALONSO. TITULO MUNDIAL SÚPER LIGERO

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