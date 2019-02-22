Боксеры устроили противостояние после дуэли взглядов

Взрывоопасными выходят последние обязательные публичные мероприятия перед боксерским поединком за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

В бою за этот чемпионский пояс сойдутся американец Энтони Диррелл и Авни Йилдирим из Турции.

Пока же после их заключительной пресс-конференции состоялась дуэль взглядов. Она прошла относительно спокойно. Зато затем, когда боксеры стали позировать перед публикой, нервы соперников слегка сдали. Впрочем, дальше небольшой потасовки дело не пошло.