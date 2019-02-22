Боксеры устроили противостояние после дуэли взглядов

22 февраля 2019 г. 13:58
Автор: Виталий Лабскир
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Взрывоопасными выходят последние обязательные публичные мероприятия перед боксерским поединком за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

В бою за этот чемпионский пояс сойдутся американец Энтони Диррелл и Авни Йилдирим из Турции.

Пока же после их заключительной пресс-конференции состоялась дуэль взглядов. Она прошла относительно спокойно. Зато затем, когда боксеры стали позировать перед публикой, нервы соперников слегка сдали. Впрочем, дальше небольшой потасовки дело не пошло.

Видео: 

ANTHONY DIRRELL vs AVNI YILDIRIM PUT HANDS ON EACH OTHER DURING INTENSE FACE OFF

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