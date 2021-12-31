Бывший футболист «Металлиста» трудоустроился на Кипре

Задача — помочь завоевать золотые медали.

«Аполлон» из Лимасола сообщил о подписании контракта с 29-летним футболистом украинским футболистом Александром Нойоком.

Контракт подписан сроком на полтора года.

Нойок может выйти на поле уже 3-го января в дерби Лимасола против АЕЛа.

«Аполлон» после 14-ти сыгранных туров идет в чемпионате Кипра на 1-м месте, опережая лишь на одно очко ближайшего преследователя — АЕК из Ларнаки.

Последней командой Нойока в Украине был харьковский «Металлист», откуда он в 2015-м году перебрался в минское «Динамо». После чего он еще играл за «Динамо» (Брест), ФК «Оренбург» и «Рух» (Брест»).