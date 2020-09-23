Донецкий "Шахтер" не может выиграть в чемпионате Украины второй тур подряд

Во Львове состоялся преенесенный матч 2-го труа украинской Премьер-Лиги между местным "Рухом" и донецким "Шахтером". Дебютант элитного украинского дивизиона отобрал у "Шахтера" два очка.

Матч завершился вничью 1:1. Причем "Рух" еще и вел в счете после автогола игрока "Шахтера" Тараса Степаненко. Ничью установил гол Марлоса, забитый в меньшинстве. У "Шахтера" за две красные карточки был удален харьковчанин Валерий Бондарь.

"Шахтер", выиграв в 1-м туре, затем дважды сыграл вничью, и, имея 5 очков, идет пока на 6-м месте. Лидирует же полтавская "Ворскла", набравшая 9 очков из 9-ти возможных.