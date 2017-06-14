Фанаты сорвали баскетбольный матч

14 июня 2017 г. 16:56
Источник: "Евроспорт"
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Решающий матч финала чемпионата Греции по баскетболу был прерван

В четвертой четверти решающего матча за золотые медали чемпионата Греции по баскетболу между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом" фаны этих команд  начали кидать пиротехнику друг в друга.

Судьи увели баскетболистов в подтрибунное помещение, а затем вывели с арены всех зрителей.

Матч был доигран при пустых трибунах и завершился победой "Панатинаикоса" со счетом 66:51.

"Панатинаикос" выиграл финальную серию со счетом 3-2 и стал уже 34-кратным чемпионом Греции по баскетболу.

 

Видео: 

Match Olympiakos vs. Panathinaikos going mad [11/06/2017]

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