Фанаты сорвали баскетбольный матч

Решающий матч финала чемпионата Греции по баскетболу был прерван

В четвертой четверти решающего матча за золотые медали чемпионата Греции по баскетболу между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом" фаны этих команд начали кидать пиротехнику друг в друга.

Судьи увели баскетболистов в подтрибунное помещение, а затем вывели с арены всех зрителей.

Матч был доигран при пустых трибунах и завершился победой "Панатинаикоса" со счетом 66:51.

"Панатинаикос" выиграл финальную серию со счетом 3-2 и стал уже 34-кратным чемпионом Греции по баскетболу.