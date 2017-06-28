"Гелиос-Арене" угрожали. Футбольный клуб начал расследование

28 июня 2017 г. 16:02
Источник: ФК "Гелиос"
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Домашний стадион футбольного клуба "Гелиос" (Харьков) оказался в поле зрения телефонных террористов.

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба "Гелиос" поступило сообщение о наличии бомбы на территории клубного стадиона - "Гелиос-Арены". После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона. Информация о некой бомбе оказалась ложной.

Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование "Гелиос-Арены", осталось загадкой.

Футбольный клуб "Гелиос" начал собственное расследование данного инцидента.

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба "Гелиос" поступило сообщение о наличии бомбы на территории клубного стадиона - "Гелиос-Арены". После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона. Информация о некой бомбе оказалась ложной.

Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование "Гелиос-Арены", осталось загадкой.

Футбольный клуб "Гелиос" начал собственное расследование данного инцидента.

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба "Гелиос" поступило сообщение о наличии бомбы на территории клубного стадиона - "Гелиос-Арены". После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона. Информация о некой бомбе оказалась ложной.

Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование "Гелиос-Арены", осталось загадкой.

Футбольный клуб "Гелиос" начал собственное расследование данного инцидента.

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба "Гелиос" поступило сообщение о возможном наличии бомбы на территории клубного стадиона - "Гелиос-Арены".

После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона. Информация о некой бомбе оказалась ложной.

Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование "Гелиос-Арены", осталось загадкой.

Футбольный клуб "Гелиос" начал собственное расследование данного инцидента.

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