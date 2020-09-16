Харьковский ФК "Металл" сделал официальное заявление

Два игрока "Металла" – полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными, сообщил харьковский футбольній клуб "Металл" в официальном заявлении на своей странице в Instagram.

В данный момент Романов и Фомин находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами.

ФК "Металл", заботясь о здоровье футболистов и персонала, провел тестирование на короновирус всех остальных представителей команды - футболистов, тренеров и административного персонала. Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию.

Команда продолжает подготовку к следующей игре.

Ранее позитивные тесты на короновирус сдали главный тренер "Металла" Александр Кучер и его помощник Александр Призетко.