Харьковский ФК "Металл" сделал официальное заявление

16 сентября 2020 г. 18:38
Автор: Виталий Лабскир
4 просмотра

Два игрока "Металла" – полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными, сообщил  харьковский футбольній клуб "Металл" в официальном заявлении на своей странице в Instagram.

В данный момент Романов и Фомин находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами.

ФК "Металл", заботясь о здоровье футболистов и персонала, провел тестирование на короновирус всех остальных представителей команды - футболистов, тренеров и административного персонала. Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию.

Команда продолжает подготовку к следующей игре.

Ранее позитивные тесты на короновирус сдали главный тренер "Металла" Александр Кучер и его помощник Александр Призетко.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53