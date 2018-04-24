Харьковский "Гелиос" не сумел взять очки на своем поле в матче с соседом по турнирной таблице

В 29-м туре первой лиги украинского футбола харьковский "Гелиос", занимающий 6-е место, встречался с "Колосом" из Коваливки, идущим 5-м.

В первом тайме дважды отличились футболисты "Колоса" - Владимир Лысенко и Александр Бондаренко. В начале второго тайма Александр Лебеденко сквитал один гол за "Гелиос".

В итоге - поражение "Гелиоса" 1:2.

При этом следует отметить, чтов компенсированное время арбитр не поставил пенальти в ворота "Колоса" за очевидную игру рукой игрока этой команды Алексея Зозули в своей штрафной площади.

Этот момент с игрой рукой и вопиющей ошибкой арбитра ниже в обзоре матча на 5:30. Арбитр Александр Шандор находился рядом и не мог не увидеть, что Зозуля играл рукой. Видимо, ничейный исход этого матча не входил в планы Шандора.