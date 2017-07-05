Харьковский шпажист Дмитрий Карюченко выиграл чемпионат Украины по фехтованию

Один из самых опытных украинских фехтовальщиков чемпион мира и Европы, 37-летний харьковский шпажист Дмитрий Карюченко завоевал золотую медаль на домашнем чемпионате Украины в Харькове.

Свою победу Карюченко прокомментировал таким образом:

Все победы приносят радость, но вот эта как-то особенно. После Олимпиады замучили травмы, практически не выступал, плюс куча своих дел. А тут чемпионат Украины, да еще и в Харькове. В своей карьере я 2-3 раза выигрывал чемпионат Украины. А сейчас это придает бодрости духу и телу.