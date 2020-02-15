Хоккеист, ударивший соперника коньком в грудь, получил длительную дисквалификацию

Если бы лезвие конька пробило защитную экипировку, последствия оказались бы ужасающими.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Эдмонтон Ойлерз" и "Тампа Бэй Лайтнинг" произошел вопиющий случай. Хоккеист "Эдмонтона" Зак Кассиан специально ударил коньком в грудь Эрика Чернака из "Тампа-Бей".

К счастью для Чернака, этот удар приняла на себя защитная эккипировка, и удалось избежать травмы.

Кассиан же получил 7 матчей дисквалификации без сохранения заработной платы. 166 тысяч долларов его зарплаты будут направлены в фонд помощи игрокам.