Как он это сделал?! Голкипер невообразимо не пустил шайбу в ворота

Удивительный сейв. Кажется для вратаря тоже стало неожиданностью, что он парировал шайбу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Питтсбургом» вратарь «Баффало» Малкольм Суббан в одном из эпизодов первого периода невероятным образом отбил шайбу после броска игрока «Питтсбурга» Эвана Родригеса.

На пути шайбы, готовой уже залететь в ворота, оказалась дальняя рука Суббана, заведенная за спину.

Как это было — рекомендуется посмотреть на многочисленных повторах этого момента с разных камер.

Кстати, арбитры тоже удивились, что нет гола, и сами обратились к видеоповторам, чтобы разобраться.

Остается добавить, что сам матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме — 3:2.