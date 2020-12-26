Крупная победа в первом финальном матче с невероятной комментаторской озвучкой

Послушать, как комментатор реагировал на забитые голы, пожалуй, даже более интересно, чем посмотреть, как они забивались.

Плей-офф чемпионата Колумбии по футболу вошел в решающию стадию - в финале борьбу за трофей ведут "Америка" (Кали) и "Санта Фе" (Богота).

Финал состоит из двух матчей. Первый "Америка" крупно выиграла на своем поле - 3:0. Голы забивали Йесус Кабрера, Дуван Вергара и Сантьяго Морено. После забитых голов футболисты "Америки" весьма оригинально их праздновали.

А еще просто неистово кричал после забитых голов комментатор этого матча. Потому очень рекомендуется смотреть видео со звуком.

Ответный матч, в котором "Санта Фе" придется отыгрывать три пропущенных мяча, состоится 28 декабря.