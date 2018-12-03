Матч Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Лион" не состоится в Харькове

Харьковский стадион "Металлист" будет пуст вечером 12 декабря. В этот день в 22:00 здесь должен был начаться матч 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом".

Матч будет перенесен в другой город. Об этом заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти на пресс-конференции в Дублине. Чиновник заявил, что "встреча между «Шахтером» и «Лионом» не состоится в Харькове, но мы до сих пор не знаем, где. Ни одна встреча УЕФА не состоится в местах, где действует военное положение".

Этот поединок станет решающим в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас на счету «Лиона» - 7 очков, а у «Шахтера» - 5. Украинцам надо побеждать французов, чтобы занять 2-е место в группе и отобраться в 1/8 финала Лиги Чемпионов.