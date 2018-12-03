Матч Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Лион" не состоится в Харькове

03 декабря 2018 г. 16:58
Источник: footballua.tv
266 просмотров

Харьковский стадион "Металлист" будет пуст вечером 12 декабря. В этот день в 22:00 здесь должен был начаться матч 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом".

Матч будет перенесен в другой город. Об этом заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти на пресс-конференции в Дублине. Чиновник заявил, что "встреча между «Шахтером» и «Лионом» не состоится в Харькове, но мы до сих пор не знаем, где. Ни одна встреча УЕФА не состоится в местах, где действует военное положение".

Этот поединок станет решающим в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас на счету «Лиона» - 7 очков, а у «Шахтера» - 5. Украинцам надо побеждать французов, чтобы занять 2-е место в группе и отобраться в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.