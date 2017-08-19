Международная федерация хоккея расследует возможную сдачу матча украинской сборной

19 августа 2017 г. 16:42
Источник: "Сегодня"
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Международная федерация хоккея (IIHF) будет расследовать ситуацию с возможной сдачей двумя игроками сборной Украины матча чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе группы "А" с командой Южной Кореи. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном. Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнем расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации – пока точно сказать не могу – и обязательно проведем расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам", – прокомментировал ситуацию Фазель.

Ранее "Обозреватель" опубликовал статью, в которой утверждается, что вратарь украинской команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдавали матч с южнокорейцами.

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