Мультипликаторы изобразили вратаря донецкого "Шахтера" с бутылкой водки и сигаретами

Странная фантазия авторов мультсериала о футбольной Лиге Чемпионов

Американская платформа B/R Football в очередной серии своего мультсериала о Лиге Чемпоинов сделала главными героями вратарей.

Среди них нашлось место и вратарю с эмблемой донецкого "Шахтера" и некоторым сходством с Андреем Пятовым.

Зачем-то Пятова мультсериальщики нарисовали с бутылкой водки, рюмкой и сигаретами в пепельнице.

Пятов впервые появляется на видео на 3:15. Если смотреть это абсурдное видео дальше, то Пятов еще и с шестью пальцами на руке.