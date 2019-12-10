Мультипликаторы изобразили вратаря донецкого "Шахтера" с бутылкой водки и сигаретами

10 декабря 2019 г. 16:25
Автор: Виталий Лабскир
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Странная фантазия авторов мультсериала о футбольной Лиге Чемпионов

Американская платформа B/R Football в очередной серии своего мультсериала о Лиге Чемпоинов сделала главными героями вратарей.

Среди них нашлось место и вратарю с эмблемой донецкого "Шахтера" и некоторым сходством с Андреем Пятовым.

Зачем-то Пятова мультсериальщики нарисовали с бутылкой водки, рюмкой и сигаретами в пепельнице.

Пятов впервые появляется на видео на 3:15. Если смотреть это абсурдное видео дальше, то Пятов еще и с шестью пальцами на руке.

Видео: 

The Champions: Season 3, Episode 5

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