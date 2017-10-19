На чемпионате мира по стрельбе из лука двое харьковчан прекратили борьбу за награды

В Мехико на чемпионате мира по стрельбе из лука харьковские лучники Виктор Рубан и Дарья Павличенко остались без наград, вылетев на стадии 1/16 финала.

А индивидуальном турнире среди мужчин Рубан в в 1/32-й финала победил Томаса Стэнфорда из США 7:2 (30:26, 28:28, 29:26, 30:25), после чего в 1/16 финала уступил Элдалю Мерику Далю из Турции 2:6 (29:28, 26:27, 27:28, 25:26).

Павличенко в индивидуальном турнире женщин выступила аналогично: победа в 1/32-й над Ниной Райс из Австрии 6:2 (26:27, 28:24, 26:23, 28:20) и поражение в 1/16-й от россиянки Натальи Ердинеевой - 2:6 (25:27, 27:29, 28:25, 26:27).