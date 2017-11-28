Националисты в харьковском аэропорту поставили ультиматум футболистам донецкого "Шахтера"

Футболистов донецкого "Шахтера", прилетевших в Харьков на матч Кубка Украины встретили в аэропорту десятки представителей "Национального корпуса".

Националисты подошли к автобусу "Шахтера". Иностранные футболисты донецкой команды, а также главный тренер португалец Пауло Фонсека зашли внутрь.

Общение же националистов происходило с тремя игроками "Шахтера" и сборной Украины - Андреем Пятовым, Тарасом Степаненко и Ярославом Ракицким.

Представитель "Национального корпуса" Максим Жорин озвучил футболистам ультиматум: либо "Шахтер" поддерживает все акции проукраинской направленности, либо "Национальный корпус" сделает так, что "Шахтер" не будет играть в Украине.

Пятов и Степаненко попытались донести до пришедших националистов, что оказывают серьезную помощь украинским пограничникам, стоящим на нуле, но просто не афишируют это.

После разговора, продолжавшегося минут 10-15, команда "Шахтер" полностью загрузилась в автобус и уехала в отель.

29 ноября "Шахтер" в Харькове будет играть с "Вересом" из Ровно. На этом матче Федерация футбола Украины проводит акцию, в рамках которой футболисты должны вывести детей воинов АТО в футболках с надписью "Пишаємось".