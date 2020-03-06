Назван препарат, из-за которого харьковский футболист киевского "Динамо" получил год дисквалификации

06 марта 2020 г. 12:52
Автор: Виталий Лабскир
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Допинг-проба футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Артема Беседина дала положительный результат на фонтурацетам - стимлятор, который увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

О том, что Беседин попался на фонтурацетаме, в эксклюзивном интервью телеканалам "Футбол" сообщил координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко.

Беседин, якобы, попросил у клубного врача киевского "Динамо" таблетку от головной боли, и доктор ошибочно дал ему препарат, действующим веществом которого был фонтурацетам.

В результате Артем Беседин получил год дисквалификации.

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